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菲減航班印縮輸出 港鬧外傭荒

2020-02-05 列印
　　疫情嚴峻，香港鬧外傭荒。繼菲律賓取消或削減港菲之間的航班，令不少菲傭無法來港工作後，印尼政府建議多國或地區的代表處及仲介公司，緊縮或減少前往香港及台灣工作的印尼勞工人數。

　　印尼勞動部長與印尼駐香港、台灣、馬來西亞、新加坡及南韓的代表召開會議，要求各使領館及代表處依照印尼政府的指示，避免印尼勞工受新型冠狀病毒影響，印尼政府亦要求民眾不要前往中國內地，勞動部將致函仲介公司，禁止對中國內地輸出勞工，當局亦會寄口罩給海外勞工，特別是在台灣及香港的勞工。

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