  • 2020年2月5日 星期三
  • 18º
  • 85%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 港聞

九倉捐千萬 支援抗疫工作

2020-02-05 列印
　　九龍倉宣佈，初步注入一千萬元人民幣予「九龍倉緊急支援基金」，支援抵禦新型冠狀病毒的抗疫工作。集團表示，將與中國紅十字會等有關機構商討，因應疫情最新發展，規劃具體支援方案。集團希望透過各方努力，讓各地人民可以盡快走出疫症陰霾。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd