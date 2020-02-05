九倉捐千萬 支援抗疫工作

第三場四班一六五○米。一匹馬從高峰滑落後，是否能有第二春，其實難說得準，除了視乎練馬師的部署和保養之外，本身性能也有關係，譬如同血統的馬若都是早熟早殘的話，要再次振作自然較難。既然幸福並非必然，中年馬若能再次谷起，幕後定必好好把握，不會蹉跎光陰白白浪費機會。 何廄「放眼量」前季取得三捷，明顯地是馬兒戰鬥力的最高峰期，所以初上三班即取得第三捷之餘，最尾五仗亦多取一亞三殿。到了上季初，首三仗乘着之前一季的氣勢，即所謂的延伸浪，在三班再取得一冠一季之後，評分推至74分後便無以為繼，之後正式進入回氣減分期，故其此段時間內的表現，並不反映真正能力。到了今季，此駒終於又回到四班，雖然五...

2020-02-05