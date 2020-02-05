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青年持鐮刀行劫 的士司機反抗受傷

2020-02-05 列印
　　一名五十四歲姓曾的士司機，昨凌晨二時許，在深水埗長沙灣道與桂林街交界，接載一名沒有戴口罩年約二十歲青年，當駛抵石硤尾邨街市時，青年拔出一柄四十厘米長鐮刀指嚇，聲稱打劫。曾見狀迅速以左手護頸，再施空手入白刃企圖奪刀，糾纏間他左手掌被割傷濺血，賊人見司機受傷及事敗，大驚持刀向石硤尾街逃去。

　　傷者事後報警，救護員到場為傷者包紮後送院，治療後無大礙出院。警員一度在附近兜截可疑人，但未有發現。

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