﻿政府為堵病毒 力遏口岸人流 周六起內地返港 強制檢疫14日

本港出現社區感染新型肺炎病例，疫情威脅深重，逼使特首林鄭月娥不再堅拒封關。她宣佈引用《預防及控制疾病條例》，立法規定所有從內地入境的人士，須強制接受檢疫十四日，料本周六凌晨生效。發動罷工促全面封關的「醫管局員工陣線」質疑，本港如何隔離數以萬計的入境人士，呼籲成員繼續罷工。有傳染病專家認為，新措施差不多等同「全面封關」，但推行前有兩天空窗期，期間仍有大批人流入境，促政府馬上實施。



林鄭昨天形容本港疫情有惡化趨勢，截至昨午三時已確診二十一宗個案，而前日新增三宗病例均沒外遊史，也未找到病源，顯示或出現社區傳播，情況令人憂慮，她認同未來十四日的疫情發展十分關鍵。她與行政會議決定引用《預防及控制疾病條例》，立法規定從內地入境的所有人士，強制接受檢疫十四日。新例包含本港所有口岸，並規管任何國籍的人，包括香港居民。



新例仍在草擬中，當局未來兩日會再講述詳情，預計周六（八日）凌晨生效。至於如何強制檢疫大批入境者，林鄭沒有交代，未知是否涉強制在某些地方隔離檢疫或強制家居檢疫。據悉，新法例會豁免中港司機，令貨運物流不受影響。



仍在物色檢疫中心



她承認，未能精準預測須接受檢疫的入境人數，但強調新例會非常嚴厲，常理下入境人數應下降，「邊會有人願意入境畀我哋強制檢疫兩星期咁耐呢？」勞福局局長羅致光表示，關心跨境工作者及跨境家庭，有關人士應在未來兩日作適當安排，政府及社會福利署會為兩類人士提供協助。



問及政府會否徵用迪士尼樂園二期空地及解放軍軍營作檢疫中心，林鄭未有正面回應，指正積極尋找合適選址，發展局正研究使用空置土地，暫未有詳情可公佈。她重申，饒宗頤文化館住宿設備「翠雅山房」適合成為檢疫中心，希望地區人士包容及理解，以便短時間內使用。



林鄭宣佈，即時暫停啓德郵輪碼頭及海運大廈郵輪碼頭的服務，即只剩機場、深圳灣和港珠澳大橋關口開通。她指，很大機會要延長公務員在家工作安排，會盡快公佈。



何栢良：等同全面封關



「醫管局員工陣線」主席余慧明質疑，如何隔離數以萬計的過境人士，直言限期前「衝關」情況無可避免，形容全港在周六後會變成「大型隔離營」，屆時醫療系統將百上加斤，呼籲會員繼續罷工。



港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，新措施等同「全面封關」，但等到周六才實施，仍有兩天空窗期，期間人們仍可隨意過境及在社區活動，促政府馬上實施新例，並公佈空窗期內的過渡安排。他亦促政府交代違反新例的懲罰，盼政府以附屬法例或刊憲，研究向醫護隱瞞旅遊史的懲罰。



何指，新冠狀病毒較大機會在香港「有限度」社區傳播，若甚麼也不做，讓病毒如流感般傳播，估計有兩、三成人口會受感染，以死亡率約百分之二計算，會造成的死亡數字將「唔敢想像」。但他稱讚市民做了防疫措施，有助減低傳染率。