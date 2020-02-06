﻿林鄭為慳口罩論致歉

疫情嚴峻，口罩供不應求之際，前天特首林鄭月娥不戴口罩舉行記者會，稱港府要帶頭「慳啲使」口罩，並要求公務員在患病、負責前線工作或在人多地方才佩戴口罩，否則戴了亦要除下，該言論引起公眾嘩然。有公務員團體狠批她無保護公務員健康，亦分化前線和非前線員工。



林鄭昨天在記者會上打倒昨天的我，為其節省口罩的言論表達不清楚，引起公眾誤會致歉。她又澄清，有關指引只適用於主要官員。她解釋，港府要優先照顧醫護及前線人員有口罩防疫，才鼓勵主要官員以身作則，減少不必要情況下佩戴口罩，以減低使用量。



另外，被問及港府的防疫措施，總是落後於疫情爆發的發展，林鄭回應，政府一直監測疫情發展，並聽取本地及海外專家的意見，但由於疫情持續變化，港府已緊密評估並跟進，故難以評論措施是否太遲或太早。