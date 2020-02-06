﻿紫外光燈照射讓口罩「復活」 學者：非「最後關頭」不應試

自新型冠狀病毒疫情爆發以來，口罩需求激增。台灣媒體報道，有醫生分享口罩「復活」方法，建議「將使用過的口罩平放，用紫外線燈照射正反面各約半小時，再放在乾淨、乾燥的環境中靜置三天以上」，就能重用口罩。本地專家指，使用過的口罩內外都黏附細菌，認為上述方法「唔係最理想嘅做法」，只有在「最後關頭」才值得試行。



台灣媒體引述一醫療網誌，泌尿科醫師陳偉寶分享「口罩復活術」，建議把使用過的口罩平放，用紫外線燈照射正反面各約半小時，再放在乾淨、乾燥的環境中靜置三天以上，口罩便能重用。若沒有醫學用紫外線燈，陳醫師建議用一般乾碗機內的紫外線燈，甚至放在陽光下取替亦可。



陳醫師強調，「口罩復活術」須符合三個原則，包括防止黴菌、清除可能沾附的病毒和乾燥沾附的口沫，其中的要訣是「乾燥」，而紫外線則就是用來「除黴」。此外，他特別提到，利用微波爐、電鍋、水蒸氣、吹風機、烘焙機或酒精噴灑口罩，均不能滿足上述三項原則，因此未必可令口罩「復活」。



舊口罩內外黏附細菌



中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受本報查詢時稱，使用過的口罩，內外黏附細菌或飛沫，直言台灣醫師建議「利用紫外線燈照射口罩後並重用」的方法「唔係最理想嘅做法」，亦指「無人做過呢個實驗，我唔鼓勵市民咁做。」他指，只有在「最後關頭」，沒有新口罩供應下，才可試行。



如果沒有口罩，港大微生物學系講座教授袁國勇建議，與人保持六個階磚的社交距離，「因為飛沬通常唔會噴到超過六個階磚位，佢就會掉返落嚟」。



數千人排通宵搶購口罩



福進國際控股有限公司昨在九龍灣臨興街一座工廈外，出售六千盒醫護口罩，每盒五十個售八十元，每人限買兩盒，吸引大批市民通宵排隊搶購，凌晨起有數千人排長龍圍繞工廈，有人帶備帳幕、被子睡覺。早上九時，有逾五千人排隊，三千個籌迅即派完，公司宣佈提早派發今日每人一盒五千個籌。有購得口罩的市民說，口罩非常薄，但家中無存貨，無奈「頂住先」。