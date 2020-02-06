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鑽石公主號十人染疫包括三港人

2020-02-06 列印
　　本港一名八十歲老翁日前確診患上新型肺炎，他上月底在日本橫濱乘坐郵輪「鑽石公主號」回港，曾在船上浸按摩池及使用桑拿房。日本厚生勞動省昨日表示，已抽取二百七十三名船員及乘客的樣本檢疫，初步證實船上十名曾與老翁有接觸的人士染病，包括三名香港人。

　　多輛救護車在海上保安廳基地候命，該十名患者已被移送至神奈川縣的多個醫療機關，目前正接受隔離治療。當中包括三名香港人、兩名澳洲人、三名日本人、一名美國人，以及一名菲律賓船員。當局指，並無嚴重患者，部份人則有發燒等徵狀。

　　郵輪早前已由啟德郵輪碼頭離開，在抵達橫濱港後停泊在大黑碼頭外海，船上逾三千七百人須在船上隔離十四天。

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