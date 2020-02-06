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﻿大埔墟站路軌「詐彈」虛驚一場

2020-02-06 列印
■爆炸品處理課人員檢查路軌上的可疑物品。
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　　港鐵職員昨早八時許在大埔墟站四號月台對出路軌發現可疑物品，警方接報到場發現一個鞋盒般大的紙盒，認為事件不尋常，立即封鎖現場疏散人群。爆炸品處理課人員於九時半派出拆彈機械人引爆，經檢查後確認可疑物非爆炸品，而盒內亦無任何物品。東鐵線大學至太和站服務一度暫停。

　　大埔警區署理助理指揮官（刑事）署理警司郭溢樑稱，紙盒用牛皮膠紙及皺紋膠紙包住，警方鑑於早前收到網上消息，指有人會在重要設施放置炸彈，因此有理由相信，有人故意製造外表疑似炸彈的物品引起公眾恐慌，案件列炸彈嚇詐，交由大埔警區重案組第三隊跟進。
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