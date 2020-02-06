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﻿美股中段升279點

2020-02-06 列印
　　美國周三股市繼續向好，杜指中段報二九○八七點，升二百七十九點；納指則報九四八九點，升二十一點。滙控美國預託證券價格見五十七點三一港元，升零點五一港元；騰訊則見三百九十二點二八港元，升零點○八港元。紐約期金報每盎司一千五百五十五點一美元，升四點七美元；紐約期油則報每桶五十一點四四美元，升一點八三美元。
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