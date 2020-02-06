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﻿韓國鍋具27折優惠 煮情人節餐啱晒

2020-02-06 列印
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　　情人節快到，想為另一半炮製大餐，除了花時間和心思烹調，更重要係選用對健康無害嘅煮食鍋具！韓國Neoflam Retro系列陶瓷塗層鑄鋁鍋具，採用Ecolon環保無毒陶瓷塗層鑄造，對人無害，用得安心，更不粘塗層，至啱煎心形牛扒、焗愛心甜品啦！《頭條日報》讀者可以二七折起換購，不能錯過！

　　Retro系列三件產品包括26厘米煎鑊、22厘米雙耳煲（二點八升）連玻璃蓋，同18厘米單柄煲（一點八升）連玻璃蓋，產品全部不含PFOA、鉛、鎘等對人體有害物質，符合現今追求健康煮食原則，而且唔粘底，只需少油即可烹調，健康又易清洗。鍋具適用於明火、電磁爐及電爐，玻璃蓋上面仲設有隱藏式防溢蒸氣氣孔，可避免誤觸氣孔而被燙傷；矽膠手柄符合人體工學設計，握感舒適，不怕燙手。加上薄荷藍色外觀清新舒服，令入廚倍添視覺享受。《頭條日報》換購優惠折後由二百六十九元至三百一十九元（建議零售價九百五十元至一千一百八十元），立即換購自用或送給另一半作情人節禮物啦！
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