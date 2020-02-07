﻿食品委員會闢謠：毋須恐慌 米糧用品足咪盲搶

疫情下，人心惶惶，繼全港撲口罩之後，不少人一窩蜂到超市搶購厠紙、公仔麵及白米等必需品。香港食品委員會代表昨天闢謠，強調本港白米、冰鮮肉、鮮肉、蔬菜、蛋等貨源充裕，而九成白米從泰國及越南入口，存量充裕，呼籲市民不要輕信謠言，根本無必要搶購日用品和食物。



香港食品委員會主席吳永恩說，社會充斥負面消息，令一些不清楚事態的市民搶購日用品和食物，他強調供應並無問題，希望市民信任供應商，「根本無必要搶購」。



本身是港九果菜行工商總會副會長的吳永恩說，本港每日有二千多公噸蔬果由外國及內地進口，貨源充裕，只是早前農曆年假期，供應商休息，才令貨源看似減少，年初四後已回復正常，價錢保持穩定，大家不必擔心。



食米儲備首季達萬三噸



香港米行商會理事長陳建年表示，只要市民不再瘋搶食米，食米就會重現在超市貨架上。他說，本港食米九成來自泰國及越南，只有百分之七點七來自內地，因此內地即使無白米供應，都不構成問題。他說，食米是政府管制的儲備商品，今年首季就有一萬三千噸儲備，目前不需要動用。



港九新界冰鮮禽畜零售商會潘福來稱，冰鮮雞鴨鵝和本地雞供應正常穩定，加上酒樓需求量大跌，貨量足夠供應香港，且批發價無上調。而香港豐貴堂蛋業商會理事長楊金炎亦說，蛋類的存倉和價格也穩定。



內地紙巾生產線下周復工



紙巾及廁紙生產商維達國際行政總裁麥燾說，內地生產線會在下周一（十日）恢復，不預期供應鏈出現問題。他指，留意到市民前日大量購入一些很高銷量的產品，或導致部份店舖缺貨。保安局昨天向市民發短訊指，強調所有貨物通關不受影響。



