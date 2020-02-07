林健鋒港設口罩生產線 估計每日製10萬個

疫情嚴峻，市面口罩供應短缺，人心虛怯，商界自發在本地設廠，盡力紓緩情況。經民聯立法會議員林健鋒與幾位工商界人士，正籌劃在本港開設口罩生產線，已訂購了所需機器，希望能夠在一個月後裝配，初步每日產出十萬個「香港製造」的口罩。



經民聯立法會議員林健鋒表示，他和幾位工商界朋友合力在本港籌建口罩生產線，已經與口罩材料供應商聯絡，但目前內地的工廠仍在放假，需要耐心等待口罩材料運往香港。他們已訂購了生產機器，約於一個月後組裝生產線，初步每日可產出十萬個口罩。他知道科學園有防污染廠房設施，已聯絡港府，港府表明會盡量配合。



據他了解，政府已盡力在全世界採購口罩及防疫用品，亦委託工商界人士幫忙在全球採購。他自己亦曾到多國搜購，但過程遇上困難，如口罩價錢參差，並出現假貨及假消息等問題，而外間亦有「手快有、手慢無」等搶購情況，而且訂購及運送口罩需時。



葉劉批招標價低者得愚蠢



特首林鄭月娥日前承認港府在全球搜購口罩並不成功。昨天政府物流服務署表示，已透過公開招標，以涵蓋更多供應商，但目前各類防疫物品供應均十分緊張，所以採購工作十分困難。



對於政府物流署傳以投標價低者得方式採購口罩，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀批評有關做法十分愚蠢。葉劉淑儀表示，全球都在搶購口罩，政府應特事特辦，立即修改採購方法，直言「難怪港府一直未能採購口罩」。



另外，香港郵政表示，本周三社交媒體上有人對空郵中心處理載有口罩的郵件表示關注，香港郵政澄清，空郵中心自農曆年假後一直優先處理載有口罩的特快專遞郵件，不存在積壓的情況，迄今已處理並派遞約一萬件此類郵件。



一間連鎖家居用品專門店在網上公佈有約四千七百包日本口罩發售，昨晚七時在全港五間指定分店以派籌預購，每盒三片售三十九元，每人限購三盒。其中一間位於旺角創興廣場的分店，吸引大批市民排隊預購（小圖），三百三十個籌，一小時內派畢，明天取貨。