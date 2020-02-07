  • 2020年2月7日 星期五
  • 17º
  • 84%
熱門： 武漢肺炎家居檢疲口罩袁國勇醫護人員

日報新聞 > 港聞

武肺「吹哨人」病亡

2020-02-07 列印
武肺「吹哨人」病亡
Previous Next

  最先在網上披露疫情的「吹哨人」的武漢市中心醫院醫生李文亮（見圖），確診新型肺炎，昨天晚上逝世。消息傳出之後網上一片哀悼之聲，有網民說：「武漢市政府欠李醫生一個道歉。」李文亮去年十二月底在社交網站上披露華南海鮮批發市場出現「非典型肺炎」。

　　對話截圖後來在網上流傳，公安局以造謠和傳播不實訊息為由約談他，他最終要到派出所簽「訓誡書」。他接受內地傳媒訪問時解釋，公開訊息是希望醫護人員注意。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd