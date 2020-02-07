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果子貍闖東華醫院　漁護署梯間生擒

2020-02-07 列印
果子貍闖東華醫院　漁護署梯間生擒
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　　武漢肺炎在港不斷擴散之際，上環東華醫院卻有一隻果子貍（圖）闖入。職員發現牠在梯間喉管徘徊大驚報警，漁護署人員接通知到場將牠生擒並放入籠內帶走。

　　昨晨八時許，有職員途經醫院大樓一樓梯間時，發現一隻身長約半米，重約四點五公斤果子貍，在梯間近天花的喉管上徘徊，武漢肺炎陰霾下，職員恐牠帶有病毒報警求助。漁護署人員帶備工具到場，成功將果子貍生擒及放入籠內檢走。據悉，獸醫初步檢驗果子貍沒表面傷痕。果子貍屬靈貓科哺乳類動物，屬受保護野生動物，晝伏夜出，分佈本港新界及大嶼山郊野。

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