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美股中段升76點

2020-02-07 列印
　　美國周四股市早段向好，杜指中段報二九三六五點，升七十六點；納指則報九五六七點，升五十八點。滙控美國預託證券價格見五十七點七三港元，跌零點一七港元；騰訊則見三百九十七點六二港元，跌二點三八港元。

  紐約期金報每盎司一千五百六十七點七美元，升四點九美元；紐約期油則報每桶五十一點○五美元，升零點三美元。
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