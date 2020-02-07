近日發生連串搶購日用品和糧食事件，超市的廁紙、白米等被人搶購一掃而空，反映人心虛怯，加上謠言四起，部份人一窩蜂購物囤積，以求自保。這種幾近失去理智的集體行為，既分散了社會抗疫的精力，也引起不必要的公眾混亂，經昨天廁紙生產商澄清生產和供應正常，而多個食品商會亦開腔強調各類食物資源穩定之後，希望市民能夠鎮靜下來。政府亦要主動出擊，是時候提供本港食物存量數據，穩定民心。 正當新型肺炎有在社區持續擴散之際，全民抗疫，已經進入非常關鍵的時刻，大家必須保持頭腦清醒，不要過度焦慮，否則會中了少數奸商趁火打劫之計，對自己亦不利，參與搶購物品，與人近距離接觸，無形中增加交叉感染病毒的機會，實...

2020-02-07