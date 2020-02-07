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泥車司機疑猝死釀意外

2020-02-07 列印
泥車司機疑猝死釀意外
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　　東涌迎康街一個地盤發生奪命工業意外，昨早十一時許，五十三歲姓劉子在地盤駕駛一輛泥頭車期間，泥頭車突然失控撞向一批雪糕筒，再碰撞一輛停泊地盤的客貨車（見圖）。其他工人聽到撞車聲響上前查看，發現劉昏迷駕駛室報警。

　　救護員到場為傷者急救及將其送院，惜抵醫院後證實死亡。警方經初步調查，不排除事主駕駛期間病發昏迷，相信事件無可疑，事件列作工業意外。事主死因有待驗屍後確定。

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