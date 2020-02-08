﻿市民趕死線返港 塞爆深圳灣 強制隔離今實施 違者坐監兼罰錢

政府今日起實施強制檢疫十四日措施，任何人從內地入境香港、或抵港前十四日曾訪內地後經其他地方入境，抵港後須在家或其他住所強制檢疫，違反檢疫令者一經定罪，最高可罰款二萬五千元及監禁六個月。不少市民在實行新措施前趕返香港，深圳灣口岸昨午起出現返港人潮，更有多輛中港車輛經過口岸進入香港，一度出現車龍。一名疑患先天心臟病的八歲港童，昨早經深圳灣入境時，疑不適送院，現時情況危殆。



政務司司長張建宗昨天召開跨部門記者會，指特首及行政會議通過引用《預防及控制疾病規例》的權力，訂立了《若干到港人士強制檢疫規例》和《預防及控制疾病（披露資料）規例》兩條附屬法例。食物及衞生局局長陳肇始表示，今日起，從內地入境香港的任何人士，或抵港前十四日曾到訪內地，後經其他地方入境者，抵港後須強制接受檢疫十四日。以上人士入境時須經體溫檢測，出現病徵者會交由衛生署另外處理，沒有病徵者的風險較低，會在家中強制接受檢疫，而其家人不需強制檢疫。



陳續稱，香港居民可以在住所隔離，非港人可在報住的酒店、其他住所或禁閉式營地強制隔離，任何時間須留在住所，佩戴口罩，並禁止離開香港。強制檢疫者會獲發一個「訊息包」，每日須記錄體溫及徵狀，親友可代為供應食物和必需品，有需要時社署可提供協助。她呼籲，強制檢疫人士自律，指違者最高可處罰款二萬五千元及監禁六個月。



須申報體溫及徵狀



食衞局副秘書長鄭鍾偉強調，若入境者的簽注不足十四日，將被拒絕入境。由於強制檢疫人士的風險較低，故不一定要求他們佩戴追蹤手環，入境後亦可自行坐車前往居住地點，但當局會對個別個案作出評估，增加附加條件。衛生署及警方會突擊檢查及電話聯絡，在首日檢疫會較緊密。



張建宗指出，有四類人士在新例下獲豁免，包括涉港人正常運作及物資供應、必要政府事務運作，保障港人安全及公共衛生緊急事態，或個案極其特殊而符合公眾利益。這些人士包括中港貨車司機、抵港客機和貨機的機組人員、貨船和漁船船員等，但他們都要戴口罩、每日量體溫並向衛生署呈報。他強調，措施不會影響貨運，不影響貨物及日用品供應。



不少市民昨日在新措施實行前趕返香港，入夜後，入境人數持續增加，大量入境者趕填健康申報表。過關後排隊登上巴士的人龍亦絡繹不絕，車站人頭湧湧，當中往天水圍的B2P站頭高峰時有逾百人，的士站亦有人龍。港珠澳大橋口岸方面，入境人數相對稀少。



返港八歲童送院命危



一名八歲港童昨早七時許經深圳灣口岸入境，疑因身體不適，召救護車送院。消息稱，不適男童為香港居民，患唐氏綜合症及先天心臟病，近日因肺炎入住福建醫院。據悉，其家人希望強制檢疫實施前送男童返港就醫，因此簽紙拔喉出院。救護員接報到場，均穿上全套保護衣戒備，男童戴上氧氣罩，由兩名男親友陪同送往屯門醫院，目前情況危殆。男童被送入負壓病房隔離，已獲安排進行快速測試。



