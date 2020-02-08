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﻿議員憂港成離境中轉站 增播毒風險

2020-02-08 列印
　　為減低新型冠狀病毒在本地持續蔓延，今日起從內地入境者須強制檢疫十四天。有報道指，有內地人士擬先來港接受強制隔離十四天，然後才轉往外地升學，避開外地禁止內地人士入境的規限，有議員質疑有人會以香港作「中轉站」，先隔離十四日，再計劃出發外地。

　　民主黨立法會議員涂謹申回覆本報查詢時稱，對於澳洲禁止十四日曾往中國內地的外籍旅客入境，不排除有內地留學生利用香港作為「中轉站」，甘願在港隔離十四日後，才計劃前往澳洲升學。他質疑新措施未必有力阻止曾往內地、但甘願隔離十四天的人士抵港。同時，他指當局要審慎處理帶病在身的人從內地入境香港，以免增加病毒在本港傳播的風險。

　　此外，如果從內地入境的旅客住在酒店進行隔離檢疫，酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青指，酒店採用中央通常系統，未必符合檢疫和隔離時、需要空氣流通的地方。
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