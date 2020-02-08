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南亞賊劫鞋舖 掠兩萬元財物

2020-02-08 列印
　　葵涌一間鞋店被獨行南亞槍賊行劫，女東主被賊人指嚇制服後，復遭捆綁雙手及膠紙封口推入一個紙皮箱內，賊人搜掠後掠去逾兩萬元現金財物逃去。警方接保安員報案到場，女事主沒有受傷，事後被帶署進一步調查。

　　現場為葵涌廣場一間鞋店，昨午三時許，店內只有四十一歲姓蔡女東主看舖，其間一名身材高大南亞漢進入店舖後，即拔出一支手槍物體指嚇她，聲稱打劫，並用膠索帶捆綁雙手及膠紙封口，再推入貨倉的一個大紙皮箱內。賊人在店內搜掠一番，劫走一批財物後逃去。一名保安員巡經見鞋店覺得可疑，進入店內查看時，發現女東主被綁，得悉發生劫案。劫案中女事主沒有受傷，警員一度在附近兜截賊蹤，但無發現。店舖初步點算後證實損失逾兩萬元現金及背包。

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