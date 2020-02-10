最多人中招個案 家族19人打邊爐 11人齊染疫

本港發生嚴重的新型冠狀病毒肺炎家族傳染個案，一名二十四歲男患者與十八親屬聚會，他們在觀塘一個活動處所打邊爐和燒烤，衞生防護中心證實當中九人確診，全為首患者的家庭成員及親人，另外尚有兩人出現病徵。中心指出，難以確定病毒是否透過打邊爐產生的氣霧傳播，目前難以隔離或追蹤所有懷疑個案及密切接觸者，擔心病毒風土病化，呼籲市民避免參與人多聚集的活動。



本港新增十宗確診新冠肺炎個案，累計三十六宗，其中一人情況嚴重，三人危殆。新增患者包括一名二十四歲男子，他住在灣仔駱克道鴻福大廈，上月三十日起發燒及咳嗽，多次往私家醫生求診，因持續發燒，前日（八日）到律敦治醫院求醫，昨早確診。其九十一歲外婆稍後確診，外婆有長期病患，本月一日因發燒及右腳腫脹而留醫東區醫院內科病房，前日出院。由於其孫兒被確診，院方即化驗其樣本，證實她亦確診。



三家庭群組九確診



兩人年初二（上月二十六日）到觀塘永興工廈四樓Lento Party Room參加家庭聚會，與另外十七人在露台一起燒烤和打邊爐。衞生防護中心根據個案追蹤到另外確診個案，涉及三個家庭群組。首個家庭群組包括父親（六十八歲）、母親（五十七歲）及外婆（九十一歲）。第二個家庭群組為三姨（五十一歲）、表姐（二十五歲）和表弟（二十二歲）。第三個家庭群組為四姨（五十歲）和表弟（二十歲）。他們的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，各人分別於律敦治醫院和東區尤德夫人那打素醫院留院接受隔離治療。另外，尚有兩人出現病徵正於威爾斯親王醫院留院接受治療。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以上兩宗新確診個案未知病源，若是家族爆發，會當作本地個案處理。她認為，目前難以確定病毒是否透過打邊爐所產生的霧氣傳播。



她說，很多患者沒有外遊史，病徵亦輕微，與流感相似，故難以隔離或追蹤所有懷疑個案。她承認本港已出現社區病毒蔓延，但並非很嚴重，當局已採取大量措施減慢疫情傳播，但假如未來仍有大量個案出現，發病時間又推遲，則擔心新冠病毒風土病化，呼籲市民避免到人多聚集的活動。即使要聚會，不要共用餐具，見面時間要短。



衛生署昨晚查封Lento Party Room，該店發聲明，暫停營業，會通知上月二十六日後光顧的客戶，並全面消毒，全體職員將自行家居隔離十四日。



另一個新確診患者是一名七十歲男子，住在牛池灣彩豐苑，有慢性病，上月三十日咳嗽及發冷，到聯合醫院急症室求診，其後在該院隔離治療。他報稱潛伏期間沒有外遊，只有上月九日曾到廣州。