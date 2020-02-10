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許樹昌：社區生活 氣霧傳播罕見

2020-02-10 列印
■涉事的Party Room發聲明，即時暫停營業，並全面消毒，全體職員將自行家居隔離十四日。
■本地感染個案繼續增加，醫院醫護人員穿上全副保護衣物工作。資料圖片
■衛生防護中心傳染病處主任張竹君(中)表示，兩宗新確診個案未知病源。
■許樹昌稱，氣溶膠傳播會一般在醫院發生局部傳播，社區很少出現。資料圖片
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　　確診新冠肺炎（NCP）的婆孫，發病前與十七名親友燒烤及打邊爐，引起市民擔心病毒會否透過打邊爐所產生的氣霧傳播，專家看法不一。中大呼吸系統科講座教授許樹昌強調，醫護人員進行高危的急救步驟，例如吸痰、插喉使用呼吸機等霧氣生成程序，才會產生小飛沫並引致氣溶膠並傳播病毒。一般氣溶膠傳播會在醫院發生局部傳播，社區很少出現，故一般火鍋、焗桑拿或使用熨斗並不會增加空氣傳播風險。但他稱，大家圍爐緊密接觸，或可能增加飛沫傳播風險。

　　不過，感染及傳染病專科醫生曾祈殷則指出，打邊爐的霧化效果，是有機會將帶有病毒的飛沫，與空氣混雜，飄得更遠，甚至到兩至三米以外，變成病毒傳播途徑。他呼籲，市民現時應盡量減少社交活動，不要參與人群聚集的活動。
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