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藥劑師學會料港獲瑞得西韋機會低

2020-02-10 列印
　　被視為可能是治療新型冠肺炎的藥物「瑞得西韋」（Remdesivir），在內地給患者臨牀實驗，但香港醫院藥劑師學會預計，香港獲分配這款美國實驗性抗病毒新藥物的機會低，建議港府聯絡國家藥監局藥品審評中心，爭取為香港納入臨牀試驗試點。

　　「瑞得西韋」由美國吉利德科學公司研發。學會表示，早前透過吉利德科學（香港）公司緊急電郵美國總部，查詢香港是否可採用該藥，作為緊急救治確診的重症病人，美國總部回覆是「瑞得西韋」作為一種治療伊波拉病毒感染的研究針劑藥物，剛完成初期臨牀試驗，而吉利德正全力集中提供足夠「瑞得西韋」給武漢，作隨機臨牀研究之用。

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