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鑽石公主號續隔離 入境處派人送藥

2020-02-10 列印
■身穿保護衣的日本自衞隊隊員。
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　　停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，再多六人確診新冠肺炎，累計七十人。船上三千六百多人繼續接受隔離，不少乘客的慢性病藥物用完。據悉，入境處派員帶備藥物及支援物資往橫濱，協助船上的四百七十名港人。

　　曾接載本港八十歲新冠肺炎老翁的「鑽石公主號」郵輪，船上人員自本月五日起在船上隔離十四日。船公司曾呼籲，若有任何藥物需要，先作申報，會透過當地領事館及東京經貿局協助，盡快提供。

　　入境處和香港駐東京經貿辦表示，即時向郵輪公司及當值醫生反映相關港人的藥物需要，並透過大使館及經貿辦要求日本有關當局，提供藥物及協助。據悉，入境處昨晚派員帶備藥物及支援物資，乘機飛往橫演、協助停泊海港的「鑽石公主號」上的四百七十名港人。

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