鑽石公主號續隔離 入境處派人送藥

神山醫院的官方微博帳號已於上周六開通，以發佈醫院相關消息。不過，網民湧入微博即紛紛搶發「希望它早日閉門大吉」，而官方亦幽默回應：「存在就是為了閉院！」 據火神山醫院官方微博的發文紀錄指，於周六（二月八日）晚上，火神山醫院於官方微博接連發文表示，醫院已開通微博，及該院再接受新冠肺炎確診患者，目前已收治數百個確診患者等相關信息。然而，在其留言區的網民都是說不相關的事，例如為醫院送上一個「另類的祝福」：「祝你閉門大吉！」 由微博留言可見，網民紛紛爭相為醫院送上「另類的祝福」，由「祝你早日閉院！」而火神山醫院官方微博則幽默回應：「存在就是為了閉院！」有網民亦關心雷神山醫院的情況，於...

2020-02-10