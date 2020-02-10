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西貢居民遊行反設檢疫中心

2020-02-10 列印
■有被制服的人頭部受傷。
西貢居民遊行反設檢疫中心
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　　「新冠肺炎」在本港擴散未止，市民人心惶惶。西貢有逾百名市民反對政府將西貢戶外康樂中心，改為檢疫中心，對附近居民帶來風險，昨午一時許，逾百名市民在西貢后廟集會後，拉橫額及叫口號在市中心遊行。

　　由於集會及遊行未獲警方發不反對通知書，大批防暴警到場及多次警告示威者屬非法集會，但示威者未有聽從警方勸告散去。至下午約三時，大批示威者步至翠塘花園時，有示威者用雜物堵路，防暴警員見狀採拘捕行動，截停及制服多人，至少一人被捕；其中一人被按地制服時頭部受傷流血，事後召救護車送院。

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