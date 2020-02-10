  • 2020年2月10日 星期一
  • 18º
  • 76%
熱門： 打邊爐肺炎口罩世界夢號檢疫中心

日報新聞 > 港聞

滙豐「還息不還本」擴至的士小巴

2020-02-10 列印
　　多間銀行相繼推出紓困措施，滙豐加推措施，將「還息不還本」措施拓展至的士及公共小巴，以物業抵押商業貸款，前者「還息不還本」期最長六個月，後者最長為十二個月。滙豐指金額所有措施合共超過三百億元，又稱正積極研究為個人客戶提供相應措施。

　　其他措施包括進口貿易貸款還款期限自動延長三十天、豁免「中小企融資擔保計劃」手續費、擔保費資助優惠期延長至二○二○年底。

　　另外，滙豐提供最高一千萬元快速現金貸款予貿易融資客戶，以紓緩其短期資金壓力。六月底前，合資格貿易融資客戶可申請將部份可供用的貿易融資貸款額轉換現金透支額，為期六個月。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd