二千人滯湖北 淒涼呼救 港人困危城 藥盡罩絕

湖北省新冠肺炎疫情嚴峻，昨天再多九十一人死亡，創單日新高，省內多處城鄉封閉，約二千名香港人滯留，不能動身回港，其中有長期病患者心急如焚，因隨身藥物已服完，被迫停藥，向港府呼救；亦有滯留在鄉村的港人極為惶恐，因村內有人確診，但他並無口罩等防疫物資，遂向立法會議員涂謹申求助。涂謹申批評港府不作為，沒有盡力安排滯留疫區的港人返家。



香港人陳先生與太太和十歲女兒上月二十日到湖北探親，當局二十三日宣佈武漢封城，他身在距武漢約兩小時車程的村落，翌日亦封閉，一家三口被迫滯留至今。現年六十多歲的陳先生提到，自己是長期病患者，每天須服用高血壓藥物，昨天只剩一天藥，擔心自己的病況，自上月二十九日起多次致電駐武漢辦及入境處求助，「致電多天都打不通，即使打通都飛線留言信箱，信箱都爆滿了，留不到言。」



三口家求助駐武漢辦入境處無果



其後，他聯絡上涂謹申，把所需藥物的相片傳上。涂表示，他與一名有心醫生「特事特辦」，已向陳先生寄出所需藥物，預計三數天後寄到。他亦轉介陳先生資料給衞生署及入境處，當局亦安排寄出藥物。滯留在湖北逾十日，陳先生被迫改為兩天才服一次藥。另外，其女兒最快於三月二日復學，他擔心女兒回港後要隔離十四日，趕不及開學，影響學業。



另一名滯留湖北的港人X先生昨天亦聯絡涂謹申，指他身處離武漢三小時的一條村落，村中出現一宗確診病例，但速遞公司未能快遞口罩到村內，他身上只剩兩個口罩，須留給回程香港時使用，「我在這邊等於沒有任何防護，實在擔心（中招）。」他向涂謹申求援，「你有沒有辦法協助我，把口罩安全寄過來呢？」X先生又批評港府︰「你也看到港府的不作為，你能向港府施壓，讓我們這班被滯留的人盡快回港嗎？」涂認為，政府處事手法被動及保守，批評官僚沒有及時解決港人在外所面臨的危境。



港府：首批藥已抵武漢



政制及內地事務局發言人稱，了解到滯留當地港人可能有藥物或醫療需要，駐武漢辦已與衞生署協調，第一批藥物前日送抵駐武漢辦，並成功分發給有需要的港人，其他藥物將盡快分批運送往武漢。至於會否安排該批港人盡快回港，發言人指，會審慎全面評估有關公共衞生風險和實際可行性，特別是如何確保他們在回港途中不會互相感染，以及回港後的檢疫安排，包括有足夠的合適檢疫地點。當局會審慎行事，繼續與他們保持聯繫，盡力為他們提供適切協助。