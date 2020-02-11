﻿上門突擊查訪强制檢疫者﻿﻿九人曾出門兩失蹤遭通緝﻿

新冠肺炎肆虐，香港上周六起實施新的入境檢疫措施，過去十四天內曾到內地的任何人士，來港後須接受十四天強制檢疫。當局昨表示，至今共有一千一百多人須接受檢疫，其中九人未遵守，私自外出，已第一次警告其中七人，但有兩人失蹤，當局已發出通緝令。當局強調，若發現有人明知故犯，將作刑事檢控，最高可判入獄兩年，並罰款二萬五千元。



食衞局局長陳肇始表示，截至昨日凌晨十二時，共有一千一百九十三人需要接受檢疫，當中有一千零六十六人是香港居民，目前逾九成人家居隔離，三十五人居住在酒店，二十人安排入住檢疫營。



陳肇始指，當局現透過實時位置分享，確保受隔離人士留在指定處所，當中已有五百一十八人參與，預料以後參與人數會逐漸增加。



1193人檢疫 九成家居隔離



與此同時，當局還透過電話檢測有關人士，並進行四百四十八次視像通話；此外，也隨機突擊上門檢查一百六十七人，發現有九人未有遵從要求，私自外出，已警告其中七人，但有兩人至今不知去向，當局已向其發出通緝令。



食衞局副秘書長（食物）鄭鍾偉指，未有遵從要求的七人中，一些人事後解釋，當時在睡覺，未能聽到抽查的警察拍門；一些人則指，當時外出購買生活用品，至今未有人是外出工作或娛樂。至於失蹤的兩人，局方兩日內嘗試打電話及上門尋找，但無法聯繫。被問及兩人是否香港居民及居住何處，鄭鍾偉回應指，自己暫無相關資料，但強調衞生署與警方掌握兩人具體資料，必定跟進處理。



陳肇始表示，當發現接受檢疫的人士第一次偷走，當局會給予提示及警告；如發生第二次，會要求他們戴上電子手環；如第三次，則會強制送他們至檢疫中心隔離。她強調，若局方發現有關人士明知故犯，將對其提出刑事監控，罪成最高可入獄六個月，並罰款兩萬五千元。



對於有質疑指，酒店業無法區分內地遊客是否屬受隔離人士，批評政府將檢疫的責任推卸給私人機構，陳回應表示，現在酒店接受隔離的三十五名遊客暫無病徵，同時也非確診病人的緊密接觸者，認為現階段毋須採取嚴厲措施，同時駁斥形容入境旅客是「四周播毒」的說法。



