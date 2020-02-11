疑有隱形超級傳播者 鍾南山：潛伏期或長達24日

內地研究發現，不排除有新冠狀病毒無症狀感染者存在並播毒，導致其他人受感染。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山在有份參與的一項論文中，研究了一千宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，發現當中兩成六的患者近期未曾到過武漢，或沒有與來自武漢的人有過接觸史，印證有家族聚集性發病和無症狀感染者傳播的存在，亦不排除有超級傳播者存在。研究又指，發熱和咳嗽是最常見的症狀，但不足一半患者在就診時有發燒症狀，少數人出現腹瀉和嘔吐，患者的潛伏期中位數為三日，最長可達到二十四日。



鍾南山表示，按目前觀察新型冠狀病毒的死亡率約為百分之二點七，大多為中老年人。他指新冠狀病毒的傳染性強，但死亡率遠比沙士或H7N9流感低，認為如果新增的病例再有下降，就表示疫情形勢有好轉。



