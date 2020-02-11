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美股中段升51點

2020-02-11 列印
　　美國股市本周首個交易日早段向好，杜指中段報二九一五四，升五十一點；納指則報九五七四點，升五十四點。滙控美國預託證券價格見五十七點九五港元，跌零點一五港元；騰訊則見四百零二點二港元，升一點六港元。紐約期金報每盎司一千五百七十七點八美元，升四點四美元；紐約期油則報每桶四十九點七三美元，跌零點五九美元。

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