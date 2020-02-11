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袁國勇：吃火鍋不會令病毒霧化

2020-02-11 列印
　　對於有一家人打邊爐後有人確診新冠肺炎，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，新冠肺炎病毒通過飛沫傳染，並非打邊爐令病毒霧化所引致。但也有醫生表示，不能排除霧化播毒的可能性。

　　袁國勇認為，一般而言，霧化感染在醫院做抽痰、氣管鏡等醫療程序時才會出現，火鍋上升的蒸氣與霧化無關，反倒會因為人與人間距離很近，說話口沫橫飛，唾液落在碗碟餐具，再被人觸及至眼、口和鼻，導致感染。

　　感染及傳染病專科醫生曾祈殷則指，現時打邊爐屬高危活動，期間病毒可通過飛沫傳播，但也不能排除霧化傳播的可能性，形容火鍋令飛沫容易蒸發，加上室內冷氣及風扇等幫助，都有機會令病毒傳播得更遠。

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