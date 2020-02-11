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婦：不滿抗疫安排 刪與林鄭合照

2020-02-11 列印
■陳小姐不滿港府安排，決定刪除手機內她與林鄭的合照。
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　　大角咀有工程公司免費派口罩期間，發生一段小插曲，一名女子聲稱對特首林鄭月娥十分失望，當着記者面前，將手機上一幅數年前與特首的合照刪除。

　　該女子姓陳，七十歲，有長期病患，昨日未吃早餐便趕至排隊取口罩。她稱，一七年林鄭參選特首時與她合照，其後，她將照片珍藏在手機圖片庫，現在她對政府近期抗疫能力感到失望：「撇開政治，最基本民生嘅嘢都做唔好，做得好差，對佢（林鄭月娥）太失望！」隨即刪除手機內她與林鄭的合照，以示割席。

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