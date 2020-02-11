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鑽石公主號多66人確診 乘客獲退還旅費

2020-02-11 列印
鑽石公主號多66人確診 乘客獲退還旅費
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　　仍停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪，昨天再有多六十六人確診新冠肺炎，大部份為日本人，令船上累計一百三十六人中招，而日本確診個案增至一百六十三宗。公主郵輪表示，向所有滯留船上的乘客退還旅費。

　　厚生勞動相加藤勝信說，當局正考慮向全船乘客和船員進行病毒檢查，正尋找私人化驗所和大學醫學院協助，但內閣官房長官菅義偉承認有難度，預計會先檢測出現病徵者和長者。

　　民建聯立法會議員鄭泳舜表示，入境處人員昨日已抵達當地支援，旅客亦陸續獲得藥物，但隨着求助個案增加，民建聯要求港府在當地增設緊急支援中心，做好全方位的支援。

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