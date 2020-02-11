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莎莎20分店暫停營業

2020-02-11 列印
　　莎莎國際控股因應新型冠狀病毒疫情，決定旗下港澳二十間莎莎分店及一間La Colline專門店暫時停止營業，其中屯門卓爾居分店將於本月十七日起暫停營業，直至另行通知。

　　集團表示，相關決定是為了保障員工及顧客的安全，亦考慮到顧客消費需求減低。集團將根據業務需求採取靈活彈性的人手部署，將受影響分店的員工安排至其他分店工作，同時採用分更制形式，減少值班員工數目，以控制成本。

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