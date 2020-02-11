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盧寵茂赴深圳抗疫 「是我的職責及使命」

2020-02-11 列印
■盧寵茂表示不知何時回港，但返港後會自行在家隔離檢疫十四天。 資料圖片
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　　香港大學深圳醫院院長盧寵茂昨日已前往深圳，參與對抗新冠肺炎。他表示不知何日回港，但返港後會在家中自我隔離檢疫十四天。

　　身兼瑪麗醫院肝臟移植中心主管的港大深圳醫院院長盧寵茂，在離港前給醫科學生的訊息中表示，「親愛的朋友，我今天要前往深圳對抗新冠肺炎，這是我的職責及使命。」他稱，不知道何時返港，但在回港後，他會遵從政府的強制隔離新措施，自行在家隔離檢疫十四天，才會再公開露面。他在訊息結尾鼓勵大家稱，中國加油，武漢加油，香港加油。
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