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東涌反電動單車拘三男

2020-02-11 列印
東涌反電動單車拘三男
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　　警方昨晨在東涌進行打擊電動單車行動，大嶼山警區交通隊人員及軍裝巡邏小隊人員，在東涌裕東路近逸東邨外，發現三名男子懷疑駕駛電動車，截停調查後以涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有第三者風險保險及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電單車等罪行，拘捕三名年齡介乎二十至七十五歲男子。

　　警方提醒市民，電動可移動工具不適宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用，在道路、行人路及單車徑上，使用未經登記及領牌的電動可移動工具，或違反香港法例。

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