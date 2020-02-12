長康邨上下兩戶四確診 座廁排氣管滲漏播毒元兇

青衣長康邨康美樓A翼兩戶不同樓層的07單位，一共五人確診新冠肺炎，出現樓宇爆疫危機。當局通宵撤走同廈所有07單位的居民，即時調查大廈的排污系統，初步發現低層戶的新確診者早前裝修時截斷座廁排氣管，未有妥善密封，不排除高層戶一名感染者排糞的病毒經排氣管漏洞滲入低層戶。房屋署派員呼籲所有公屋住戶不要改裝廁所設備，以免發生疫情。



繼康美樓A1307室一名男住戶於上月三十日確診後，下面A 307室一名婦人前日亦確診染疫，其同住兒子和媳婦分別於本月二日及三日發病，昨天亦確診。兒媳居於田灣的父親未曾到訪青衣，過年期間曾與患者拜年，亦確診染病。



房署指被住戶改裝 無妥善密封



房屋署助理署長陸慶全說，接駁A307室座廁的排氣管原功能是把污水管內氣體排出，經檢查後發現，住戶卻在更換座廁時切斷了排氣管，切口以材料封過卻不穩固，不排除污水系統中的氣體經有關切口滲入。陸表示，工程人員已將斷口密封，完全消毒，之後會將大樓所有07單位消毒，再檢查各戶喉管有否被改裝。



港大微生物學系講座教授袁國勇表示，調查所有07座向單位廁所排氣管後，只有A307室被改裝，居民可能因此而染疫。袁說，康美樓的U形隔氣管設計比很多私人樓宇好，強調一定不是沙士期間淘大花園的情況，市民毋須恐慌，長康邨情況亦已受控。他提醒居民，如若開廁所抽氣扇後發現有外來臭味，應找專業人士處理。



陸慶全說，除青衣長康邨外，另有三條公共屋邨出現確診病例，而三條邨的渠管均是一柱式設計，故會檢查確診者單位上下數層有否改裝渠管。他指，公屋渠管每一部份都有其作用，住戶不應隨意改裝，否則恐違反建築物條例，若有改裝需要，須諮詢房屋署辦事處。



34戶已檢疫



衞生防護中心總監黃加慶表示，昨晚已為康美樓不同樓層的07單位共三十四戶作問卷調查，五人出現病徵，送院接受隔離治療，全部對新型冠狀病毒測試呈陰性，其餘無病徵的居民已入住檢疫中心。



