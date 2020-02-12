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食水增餘氯含量 加強消毒力

2020-02-12 列印
　　新冠肺炎肆虐，本港食水氯含量像二○○三年沙士襲港般增加，經處理食水的餘氯含量由每公升一毫克增至約每公升一點二毫克。

　　水務署表示，這措施是進一步保障食水在輸送和貯存過程中的清潔衞生。二○○三年爆發沙士時，水務署亦採取同一行動，增加食水的氯氣含量至相同水平。

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