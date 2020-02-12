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地產建設商會促向租戶減租

2020-02-12 列印
　　地產建設商會表示，經歷去年社會動盪，今年再遇疫情來犯，香港經濟面臨嚴峻考驗。有鑑於零售餐飲業當前面臨困難境況，地產建設商會各會員本着同舟共濟、共渡時艱的精神，繼續與有需要的租戶按個別情況探討各種可行辦法，包括寬減租金，以紓緩經營壓力。

　　商會成員包括長實地產、恒基地產、新鴻基地產、新世界發展、信和置業、恒隆地產、會德豐等主要地產發展商。因應反修例風波和新冠肺炎疫情，政府過去曾多次公開呼籲業主減租，協助減輕商戶的經營壓力。

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