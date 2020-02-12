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孟國男750口罩被盜

2020-02-12 列印
　　全港一罩難求下，深水埗及尖沙咀分別發生口罩盜竊案。前晚十一時許，一名四十二歲孟加拉籍男子報案，指他放在北河街街頭十五盒共七百五十個口罩疑被盜，總值約三千元，警員到場調查後列作盜竊處理。

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