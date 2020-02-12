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明哥獲新世界捐「抗炎包」 轉贈區內長者弱勢社群

2020-02-12 列印
■四百名已登記長者及弱勢社群，除了獲得免費的飯餸和生果，還收到抗炎包。
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　　新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛早前宣佈，捐出逾一千萬港元訂購口罩、消毒潔手液及濕紙巾「抗炎三寶」，派發予基層市民。新世界集團義工昨日向「深水埗明哥」捐出一千個內有口罩、潔手噴霧及消毒濕紙巾的「抗炎包」，協助區內長者及弱勢社群抗疫。

　　昨晚在深水埗北河飯店門外，四百名已登記長者及弱勢社群，除了獲得免費的飯餸和生果，還收到抗炎包。明哥感謝新世界對北河同行的支持，餘下的防疫物資，稍後會分批派發。

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