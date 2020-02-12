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私院特惠價讓公院病人「通波仔」

2020-02-12 列印
　　新冠肺炎肆虐，公立醫院暫緩非緊急手術，包括「通波仔」。為保障心臟病人健康，香港亞洲心臟中心連同嘉諾撒醫院推出「暖心行動」，計劃讓正在醫管局排期等候「通波仔」的病人，以特惠價格在私家醫院做手術，期望在艱難時刻，盡企業責任。

　　「暖心行動」的收費與公立醫院相若，連手術費及住院費約六萬五至九萬五元，為原價約五至六成，而手術質素、服務達私家醫院水平。

　　醫院採用最先進儀器為病人進行微創「通波仔」手術，手術支架、導管等器材，較公立醫院有更多選擇，亦備有額外儀器處理嚴重鈣化的血管。病人最快可於預約翌日進行手術，術後一般一日便可出院，暫時不設限額。

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