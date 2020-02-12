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新地捐32萬口罩 贈醫管局及社福機構

2020-02-12 列印
　　新冠肺炎中招者有增無減，市民搶口罩自保。新鴻基地產表示，集團近日從外地購得一批口罩，數日內分發予各部門同事，總數超過三十多萬個。新地同時將約共三十二萬個口罩捐贈醫管局及數間社福機構。

　　新地指已將二十八萬個口罩捐贈予醫管局。鑑於弱勢社群對抗疫的需要，包括長者、基層家庭及患病兒童等，新地向聖公會聖路加福群會長者鄰舍中心、匡智會、啓愛共融社區中心等七家慈善機構，捐贈約四萬個口罩，希望緩解燃眉之急。

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