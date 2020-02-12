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護協接力罷工 會議場外有人抗議

2020-02-12 列印
■香港護士協會宣佈，同意接力早前公立醫院的醫護工會，推出第二波工業行動。
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　　香港護士協會昨日在尖沙咀美麗華酒店舉行特別會員大會，商討是否發起第二波工業行動。身兼護協主席的立法會衞生服務界議員李國麟宣佈，在四十七名會員支持及十三名會員反對下，同意接力早前公立醫院的醫護工會，推出第二波工業行動。大會並在五十七票贊成、三票反對或棄權下，通過發動「保護你」行動，要求所有前線護士嚴守由醫管局制定的感染控制措施，保護自己及病人，以免病房交叉感染。

　　有護協舉行大會的酒店，有團體抗議罷工，期間引來途經的市民不滿，隔着馬路大聲對罵。

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