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美股中段升兩點

2020-02-12 列印
　　美國周二股市早段先升後回軟，杜指中段報二九二七九點，升兩點；納指則報九六八三點，升五十四點。滙控美國預託證券價格見五十九點三九港元，升零點七四港元；騰訊則見四百一十二點二九港元，升三點二九港元。紐約期金報每盎司一千五百六十七點八美元，跌十一點七美元；紐約期油則報每桶五十點一二美元，升零點五五美元。
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