多名確診者有望痊瘉 港疫情曙光乍現 肺炎患者首出院

新冠肺炎疫病襲港三周，昨日傳出令人振奮消息，確診患者中首名痊瘉出院，是一名二十五歲男子，他服用兩種抗病毒藥物，並無獲處方高劑量類固醇，故康復後不會如沙士痊瘉者般受骨枯副作用困擾。醫管局亦指出，多名確診病人情況穩定，正接受檢測，有望數日內陸續出院。本港昨天新增一名五十一歲確診男患者，為日前「十九人家族火鍋聚會」一名中招者的廚房同事。



本港首名痊瘉患者，為二十五歲男子，健康一直良好，上月二十八日起發燒，翌日咳嗽、流鼻水和腹瀉，往浸會醫院求醫，他本月三日到同一醫院再求診，被轉介威院治療，本月四日確診，其感染屬源頭不明，屬本地感染個案，最後轉入瑪院留醫，昨日出院。



醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，該病人獲處方兩種抗病毒藥物—利巴韋林和蛋白酶抑制劑「快利佳」，再加紓緩上呼吸道藥物後，他對兩次相隔逾二十四小時的測試均呈陰性，符合國際標準，經衛生署認同後出院。



獲新處方治療 無骨枯後遺症



她說，病人下周須覆診，這是一般做法，並非擔心他病情復發，建議他避免去人多的地方，並須戴口罩外出。由於他無接受高劑量類固醇，相信不會如部份「沙士」康復者般出現骨枯等副作用。她指，醫院會據每位患者的臨牀情況處方，若患者本身沒有慢性疾病，其康復能力會較佳。另外，有多名確診病人情況穩定，正接受檢測及觀察，有望數日內陸續出院。



廚工疑遭「火鍋家族」同事傳染



此外，本港增多一名確診病例，涉及一名五十一歲男子，為日前「十九人家族火鍋聚會」中一名確診者的同事，兩人同在旺角新世紀廣場北京樓廚房任職。他本月三日發燒，翌日求醫，休息一日，六至九日仍上班，十日到廣華醫院求診。



另外，前日確診的五十九歲男傳道人，本月二日發病當日，曾赴小西灣循道衛理聯合教會禧恩堂，出席涉一百四十人的崇拜。教會表示，當日全部工作人員及絕大部份出席者均有戴口罩，患者本月十日入院前，亦曾出席一次五人聚會及一次十人教會課程，教會暫未有人須檢疫。而患者所居住的藍灣半島三座，昨日工人加強消毒。