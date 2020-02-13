﻿房署外判工鋸走排氣管﻿﻿增播毒風險議員促巡查﻿

青衣長康邨康美樓爆發排污系統播毒危機，調查初步發現低層的確診戶曾截斷座廁排氣管，病毒疑乘機滲入單位。有北區區議員接獲逾十戶租置單位業主反映，指房屋署外判工人為單位「執漏」時，指排氣管「無用」，將其割斷並以水泥填平，構成衞生風險。議員促請房署全面巡查單位，盡快維修問題喉管。



民主黨北區祥華區區議員陳旭明收到逾十個粉嶺祥華邨業主反映，購入單位時發覺排氣管傳出臭味，但房屋署外判商更換座廁時直指排氣管「無用」，將其割斷並以水泥填平，又認為渠管老化亦毋須維修。



水泥填封未必密實



陳明言，除了與康美樓同類的Y2型公屋外，H型及井字型亦是將排氣管設在馬桶後方糞渠側，擔心一但有住戶染病，病毒會經被切斷但沒封好的排氣管傳播。他促請房屋署必須全面巡查單位，盡快維修問題喉管。



民主黨北區區議員、立法會議員林卓廷亦要求，房屋署設立熱線電話，派員專門接聽有關投訴，再轉交承辦商跟進，並需監察承建商的工程質素。



測量師學會建築測量組主席謝志堅指，不是所有裝修師傅都具備渠管專業知識，擅自改裝或帶來衞生風險。他稱，U形隔器內的水可隔絕排污喉管的細菌進入室內，提醒市民要向家中隱蔽的去水位定期加水。



應每日向去水位注水



資深執業建築師何文堯亦建議，市民每日可在室內去水位倒兩次水，每次半公升，若排污系統出現滲漏，室內會有異味，要盡快找專業人士檢查，同時保持浴室有良好通風，並加強消毒清潔。



此外，「社區前進」巡查油尖旺區一百十二幢大廈及屋苑，發現最少十四棟大廈污水渠太過殘舊，或半開放式設計，污水會流到外牆半開放的集合兜，若污水量太多，可能會溢出或濺到鄰近單位的窗戶，增加病毒經糞便傳播風險。



