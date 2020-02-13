  • 2020年2月13日 星期四
  • 19º
  • 96%
熱門： 新冠肺炎口罩OK便利店復課張曉明

日報新聞 > 港聞

康美樓07室有一戶拒搬離

2020-02-13 列印
　　青衣長康邨康美樓早前先後有人確診新冠肺炎。衞生署昨早繼續接走餘下的A翼07室住戶到檢疫中心，仍勸說一戶未肯離開的家庭。當局指，曾為康美樓A1307室首名患者作糞便病毒測試，結果呈陰性，但港大微生物學系講座教授袁國勇解釋，檢驗時已距離發病日期一段時間，糞便的病毒量或已驗不到，而糞便的「雜質」或會影響化驗結果。醫管局總行政經理何婉霞表示，康美樓暫未有新確診個案，之前五個懷疑感染個案的住戶，以及在A翼地下的社區中心報稱不適的六名員工，全部檢測後呈陰性。而衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨續游說康美樓一戶有長者的家庭搬走隔離。昨午再有一名康美樓女住客不適，並由救護車送院治療。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd