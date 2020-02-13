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美股中段升200點

2020-02-13 列印
　　美國周三股市早段向好，杜指中段報二九四七六點，升二百點；納指則報九六九八點，升五十九點。

  滙控美國預託證券價格見五十九點八五港元，升零點五港元；騰訊則見四百一十三點○九港元，升二點○九港元。紐約期金報每盎司一千五百六十九點六美元，跌零點五美元；紐約期油則報每桶五十一點二五美元，升一點三十一美元。
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