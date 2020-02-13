周日將上演兩場國際一級賽，分別是女盃銀禧紀念盃和香港金盃，前者是速度系列次關，而後者是三冠大賽第二冠。由於速度系列首關冠軍「爭分奪秒」有報跑今回次關賽事，而千四米也是其合發揮的路程，再者尾關是千二米的主席短途獎，換言之「爭分奪秒」如在周日順利奪標，便大有機會成為繼「活力先生」、「喜勁寶」及「精英大師」後，第四匹馬贏得速度系列總冠軍。 其實速度系列自○五至○六年度馬季，加入千四米這項路程成為其中一關賽事後，至今尚未有馬可連勝三關，且看「爭分奪秒」今屆能否締造紀錄寫下新的一頁。 至於三冠大賽方面，由於三關的路程分別是千六米、二千米和二千四百米，歷來只有「翠河」一季內連贏三冠，而...

2020-02-13