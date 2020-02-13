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沙田「和你Lunch」遊行 反對駿洋邨作檢疫中心

2020-02-13 列印
■駿洋邨外早前已擺放水馬，並有防暴警戒備。
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　　入伙在即的沙田駿洋邨被選為新冠肺炎檢疫中心，引起居民及區議員反對。昨午有居民發起「和你Lunch」遊行，於沙田商業中心集合，反對政府在未有諮詢下選用駿洋邨作檢疫中心。其間警方一度舉藍旗警告遊行人士參與非法遊行，遊行人士近下午三時散去。該區區議員麥梓健表示，打算周日再舉辨遊行，將申請「不反對通知書」。

　　下午約一時許，大批遊行人士高叫口號「還我駿洋邨，反對隔離營」、「全面封關，刻不容緩」等口號。當眾人行至黃竹洋街華聯工業中心對開時，警員警告遊行人士參與非法遊行，並一度舉藍旗，要求眾人散去，雙方一度對峙，及至下午三時計許，遊行人士抵達火炭火車站後和平散去。

　　公民黨沙田區議員麥梓健稱，希望政府盡快撤回將駿洋邨變成檢疫中心的決定，又指昨日收到消息指，政府已派員將物資運入駿洋邨，對於政府未有通知區議員將揀選駿逸樓作檢疫中心，予以強烈譴責。

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