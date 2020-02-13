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馬逢國促政府訂戲院業指引

2020-02-13 列印
馬逢國促政府訂戲院業指引
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　　行政會議成員林正財早前指會視乎疫情，推出不同防疫措施例如關閉戲院等。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，與戲院商會就問題交換過意見，對方指現時政府採取勸喻形式，戲院業界難以依從，促請政府發出明確指引。

　　馬逢國為業界發言指，因戲院收入要同業主分成，加上涉及電影公司合作，難以自行決定營運與否。戲院業界促政府發出明確指引，要求他們暫停營業，稱業界願意配合。

　　馬逢國亦提到，不少藝團或表演業人士因疫情因素，致場地暫停開放導致表演取消，但排練、道具、服裝等開支已經支付，造成財政負擔。他建議政府為受影響團體提供三個月低息貸款，亦可向受疫情影響的到校藝團提供一半取消服務費，並成立基金紓緩情況。

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